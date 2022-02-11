"Зачем россиянам эти хлопоты": Данилов прокомментировал возможное вторжение РФ

Данилов считает, что России новое наступление создаст куда больше проблем.

| Автор: Шароди Диана

В СНБО убеждены - Кремлю не нужны "эти хлопоты" в виде вторжения на украинскую территорию, так как это повлечет последствия по всем фронтам / facebook.com/mod.mil.rus

Секретарь национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал действия России в виде угроз и скопления техники вблизи украинской границы. Чиновник не понимает, "зачем россиянам эти хлопоты".

Об этом стало известно на брифинге секретаря СНБО Алексея Данилова в пятницу, 11 февраля.

Кроме того, украинский политик уточнил, что все регионы будут защищены в случае незаконного вторжения армии России, так как с 2014 года оборонная способность Украины увеличилась в десятки раз. Данилов считает, что России новое наступление создаст куда больше проблем.

"Харьков обязательно будет защищен в случае российского нашествия. Мне только не понятно, зачем россиянам эти хлопоты под названием "Наша страна". Нам чужое не нужно, но и свое отдавать не будем. Они знают, что мы будем воевать за свое... Наши мужчины и женщины будут защищать нашу страну, сил и средств сегодня достаточно",

-констатировал Данилов.

Напомним, Зеленский дал поручение проводить заседание СНБО не только в столице, но и в регионах. Данилов уточнил, что заседания СНБО будут проводить по регионам, чтобы совместно с местными властями работать над вопросами.