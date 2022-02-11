Данилов: Следующее заседание СНБО будет в регионах

Зеленский дал поручение проводить заседание СНБО не только в столице, но и в регионах.

| Автор: Шароди Диана

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что следующее заседание СНБО будет выездным.

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Об этом Данилов заявил, комментируя поручение президента Украины Владимира Зеленского проводить встречи не только в Киеве, в ходе брифинга в пятницу, 11 февраля.

"Президент поручил, что следующее заседание тоже будет выездное. Президент предложил, чтобы заседание СНБО проводилось не только в Киеве",

-сказал Алексей Данилов.

Чиновник уточнил, что заседания СНБО будут проводить по регионам, чтобы совместно с местными властями работать над вопросами.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский собрал на 11 февраля выездное заседание СНБО. Оно состоялось в Харькове. Перед этим заседание СНБО состоялось 24 января. После него президент Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором сказал, что ситуация с российской агрессией под контролем и нет причин для паники.

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Напомним, действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден сегодня проведет удаленные переговоры с лидерами ЕС и Канады относительно угрозы вторжения России в Украину.