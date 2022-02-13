В Украине три дня снижается прирост COVID-19
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 24 518 новых случаев заболевания коронавирусом СOVID-19. Это существенно меньше показателя за пятницу. Прирост снижается третий день подряд, сообщает Минздрав в воскресенье, 12 января.
Среди новых заблевших детей – 1 961, медработников – 329. Также за минувшие сутки госпитализировано – 3 935 человек, летальных исходов – 140, выдоровели – 8 288 человек.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (2 405), Харьковской области (2 046) и Одесской области (1 979).
За все время пандемии в Украине заболело – 4 525 700 человек, выздоровело – 3 779 057, летальных исходов – 102 808.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Киев – 2 405
- Винницкая – 411
- Волынская – 515
- Днепропетровская – 1 424
- Донецька – 1 258
- Житомирская – 1 193
- Закарпатская – 354
- Запорожская – 787
- Ивано-Франковская – 590
- Киевская – 789
- Кировоградская – 315
- Луганская – 418
- Львовская – 1 195
- Николаевская – 951
- Одеська — 1 979
- Полтавская – 329
- Ровенская – 694
- Сумская – 1 527
- Тернопольская – 555
- Харьковская – 2 046
- Херсонская – 1 234
- Хмельницкая – 1 419
- Черкасская — 839
- Черновецкая – 679
- Черниговская – 612
Ранее Минздрав заявил, что Украина вышла на пик COVID-волны. Ее отличительной чертой текущей является низкое число госпитализаций при высокой заболеваемости.