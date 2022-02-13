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В Украине три дня снижается прирост COVID-19

Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Киеве, Харьковской и Одесской областях.
В Украине три дня снижается прирост COVID-19

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 24 518 новых случаев заболевания коронавирусом СOVID-19. Это существенно меньше показателя за пятницу. Прирост снижается третий день подряд, сообщает Минздрав в воскресенье, 12 января.

Среди новых заблевших детей – 1 961, медработников – 329. Также за минувшие сутки госпитализировано – 3 935 человек, летальных исходов – 140, выдоровели – 8 288 человек.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (2 405), Харьковской области (2 046) и Одесской области (1 979).

За все время пандемии в Украине заболело – 4 525 700 человек, выздоровело – 3 779 057, летальных исходов – 102 808.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Киев – 2 405
  • Винницкая – 411
  • Волынская – 515
  • Днепропетровская – 1 424
  • Донецька – 1 258
  • Житомирская – 1 193
  • Закарпатская – 354
  • Запорожская – 787
  • Ивано-Франковская – 590
  • Киевская – 789
  • Кировоградская – 315
  • Луганская – 418
  • Львовская – 1 195
  • Николаевская – 951
  • Одеська — 1 979
  • Полтавская – 329
  • Ровенская – 694
  • Сумская – 1 527
  • Тернопольская – 555
  • Харьковская – 2 046
  • Херсонская – 1 234
  • Хмельницкая – 1 419
  • Черкасская — 839
  • Черновецкая – 679
  • Черниговская – 612

Ранее Минздрав заявил, что Украина вышла на пик COVID-волны. Ее отличительной чертой текущей является низкое число госпитализаций при высокой заболеваемости.

 

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