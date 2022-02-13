В Кривом Роге во время прогулки две девочки провалились под лед

Одна девочка погибла.

12 февраля в 17:08 в Службу спасения «101» от сотрудников Национальной полиции поступило сообщение о том, что на искусственном водоеме (балка "Калетина", вблизи улицы Содружества Саксаганского района города Кривой Рог) во время прогулки под лед провалился ребенок. По прибытию по указанному адресу специалисты ГСЧС установили, что местными жителями спасена девочка в возрасте примерно 10 лет, который работниками Национальной полиции госпитализирован в больницу (предварительный диагноз – переохлаждение, шок).

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По словам ребенка под льдом, может находиться еще 1 девочка, с которой они вместе пересекали водоем.

Дополнительно были привлечены водолазы коммунального предприятия «Аварийно-спасательная мобильная служба спасания на воде». В 19:30 водолазами была обнаружена девочка без признаков жизни (возрастом примерно 11 лет) на глубине 4 метра и на расстоянии 20 метров от берега.

Сотрудники Службы спасения помогли медикам транспортировать тело девочки в карету экстренной медицинской помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что под Днепром водолазы достали из воды тело утонувшего мужчины.