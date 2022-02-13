Темп COVID-вакцинации украинцев упал в два раза

С начала вакцинальной кампании привито почти 15,6 млн человек. В общей сложности проведено 31,1 млн прививок.

В Украине за минувшие сутки от коронавируса COVID-19 привили 36 453 человека. Темп вакцинации снизился в два раза по сравнению с показателем за пятницу, сообщает Минздрав в воскресенье, 12 февраля.

Так, в субботу первую дозу вакцины получили 10 363 человека, вторую дозу – 16 369, дополнительную дозу получили 300 человек, а бустерную дозу – 9 421.

Накануне прививки проводили 542 мобильные бригады по иммунизации, 2 530 пунктов прививок и 433 центра вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 27 859. Намного меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 5 729, Moderna – 2 317 и AstraZeneca – 548.

С начала вакцинальной кампании привито 15 572 036 человек, из них получили две дозы – 14 949 233 человека, получили дополнительную дозу – 23 653 человека, бустерную дозу – 563 038 человек. В общей сложности проведено 31 107 958 прививок.

Напомним, ученые выяснили, как вакцинация беременных влияет на плод. Исследование в Израиле продолжалось с марта по октябрь 2021 года с участием 24 тисяч рожениц. 17 тысяч из них сделали прививку во время беременности.