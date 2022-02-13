Для ВМС Украины отремонтировали корабль-разведчик

Корабль Переяслав совершил переход из акватории ремонтного предприятия и прибыл к месту постоянного базирования.

В Украине завершили ремонт малого разведывательного корабля Переяслав. Его ремонтом занималось предприятие из состава государственного концерна Укроборонпром, сообщает Главное управление разведки Минобороны в воскресенье, 12 февраля.

"На днях государственное предприятие Николаевский судостроительный завод завершило ремонтные работы на малом разведывательном корабле Военно-морских сил ВС Украины Переяслав", – говорится в сообщении.

Указано, что корабль уже совершил переход из акватории ремонтного предприятия и прибыл к месту постоянного базирования.

Малое гидрографическое судно с заводским номером 701, которое в итоге стало кораблем-разведчиком Переяслав, было спущено на воду 30 ноября 1986 года. В 1995 году Черноморский флот СССР передал корабль в состав ВМС Украины. 1 декабря 1995 года на судне подняли украинский военно-морской флаг.

В 1997 году корабль получил название Переяслав и бортовой номер U512. Корабль базируется в военном порту города Очаков.

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