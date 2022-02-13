Зеленский провел переговоры с главой Евросовета

Политики обсудили последние международные переговоры и активизацию мирного процесса в рамках нормандской четверки.

Президент Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем совместное противодействие вызовам безопасности и вопросы санкций. Об этом украинский лидер написал в Twitter в воскресенье, 13 февраля.

"Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках N4 (нормандской четверки – ред.). Привержены дипломатическому урегулированию конфликта. Благодарен за макрофинансовую поддержку", – написал Зеленский.

Он также отметил важность того, что посольства стран-членов ЕС продолжают работу в Украине.

"Обменялись мыслями с Шарлем Мишелем о встрече советников лидеров нормандской четверки в Берлине, будущие дипломатические усилия и санкции. Самый большой враг для нас сегодня – паника. Важным сигналом поддержки со стороны ЕС является то, что посольства европейских стран продолжают работать в Украине", – написал Зеленский в Instagram.

Напомним, в субботу, 12 февраля, у Зеленского состоялись телефонные разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.