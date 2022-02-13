Слугам народа рекомендовали не покидать Киев

Также отзывают всех нардепов из зарубежных командировок.

Руководство партии "Слуга народа" рекомендовало своим нардепам не уезжать за пределы Киева, так как в Верховной Раде должны быть голоса в случае, если придется одобрять срочные решения. Об этом журналистам 24 канала заявил "слуга" Александр Качура.

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"Мы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе к прямой защите своей страны. Особенно это касается мужчин. Был совет от руководства фракции не покидать пределы Киева, ведь в понедельник у нас закрытое заседание фракции, а во вторник – работа в Раде", – рассказал Качура.

Он добавил, что в Раде сейчас существует проблема с голосами, поэтому присутствие всех "слуг" очень важно. Поскольку может быть необходимо одобрять срочные решения. Кроме того, если парламентарии уедут из Украины, то это усугубит панические настроения в обществе.

В то же время, нардеп Евгения Кравчук отметила, что руководство фракции рекомендовало срочно вернуться в Киев тем нардепам, которые находятся за границей.

"Мы рассчитываем, что другие фракции также организуют высокое присутствие своих депутатов, чтобы Верховная Рада работала четко и слаженно", – заметила Кравчук.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп Гончаренко заявил, что в Украине могут приостановить авиадвижение.