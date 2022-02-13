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Ирак призвал своих граждан покинуть Украину

Также дипломатам рекомендовали уйти в отпуск.
 |  Автор: Максим Григорьев
Ирак призвал своих граждан покинуть Украину
Гражданам Ирака рекомендуют покинуть Украину / facebook.com

В субботу, 12 февраля, Ирак призвал своих граждан в Украине покинуть страну и призвал иракских дипломатов взять ежегодный отпуск на фоне эскалации напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

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"Для безопасности иракской общины в Украине и в связи с чрезвычайными обстоятельствами там министерство призывает общину покинуть территорию Украины и не въезжать в нее", — говорится в заявлении МИД Ирака.

В министерстве также призвали сотрудников посольства Ирака в Киеве "взять ежегодный отпуск таким образом, чтобы обеспечить безопасность персонала дипмиссии", говорится в сообщении.

Решение иракского министерства было принято во время возрастающей неопределенности на российско-украинской границе.

Напомним, ранее сообщалось, что США эвакуируют военных инструкторов из Украины.

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