Нардепов соберут в Раде в понедельник - СМИ

Руководители фракции Слуга народа обратились ко всем депутатам с отдельной просьбой обеспечить максимальную явку уже с понедельника, 13 февраля.

Офис президента и руководство парламента просят всех депутатов, в том числе и от партии Слуга народа, вернуться в страну как можно скорее, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в руководстве СН.

12 февраля Офис президента попросил всех находящихся за рубежом депутатов от партии Слуга народа вернуться в страну до ночи 14 февраля. По данным УП, по состоянию на утро за границей находились 37 нардепов, практически половина из которых – "слуги".

Глава Верховнйо Рады Руслан Стефанчук высказался за непрерывный режим работы парламента 24/7. Источники Украинской правды подтвердили, что Стефанчук отказывается подписывать нардепам какие-либо командировки за границу – в том числе на предстоящую неделю.

Глава ВР отдельно обратился ко всем главам фракций, чтобы они обеспечили максимальную явку народных избранников на заседаниях парламента.

Более того, руководители фракции СН обратились ко всем депутатам с отдельной просьбой обеспечить максимальную явку уже с понедельника, 13 февраля. Те, кто сейчас за границей, возвращаются в Украину, в том числе, чтобы не попасть под отмену рейсов и присутствовать на заседаниях ВР.

Закрытое совещание, которое должно было состояться в Верховной Раде в воскресенье, перенесено на понедельник, 14 февраля, на нем будет председательствовать секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"На 16 часов 14 февраля запланировано совещание под председательством секретаря СНБО по вопросу оценки ситуации безопасности вокруг и внутри Украины", - сообщила пресс-секретарь главы парламента Мария Дейнеко.

Дейнеко также проинформировала, что к участию в совещании приглашены руководство парламента, представители депутатских фракций и групп, главы Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества

Напомним, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами ряда стран Евросоюза и НАТО в пятницу, 11 февраля, заявил им, что нападение РФ на Украину начнется 16 февраля.

В этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на разведку США сообщило, что Россия планирует начать полномасштабное вторжение на территорию Украины 15 февраля.