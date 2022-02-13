Застрявшим из-за отмены рейсов украинцам обещали помощь

В Госавиаслужбе утверждают, что небо закрывать не будут.

В ведомстве пообещали вернуть всех граждан / avia.gov.ua

В Министерстве инфраструктуры состоялось совещание с участием руководства Офиса Президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок.

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Как заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы.

"Рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, Офис Президента и наши международные партнеры разрабатывают общие решения", - добавил Кубраков.

По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации.

Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира.

У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Также служба заявляет, что воздушное пространство Украины не закрывают и соответствующее решение не принималось.