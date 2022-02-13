Застрявшим из-за отмены рейсов украинцам обещали помощь
В Министерстве инфраструктуры состоялось совещание с участием руководства Офиса Президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок.
Читайте также: Россия перебросила к границам Украины дополнительные танковые силы - СМИКак заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы.
"Рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, Офис Президента и наши международные партнеры разрабатывают общие решения", - добавил Кубраков.
По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации.
Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира.
У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Также служба заявляет, что воздушное пространство Украины не закрывают и соответствующее решение не принималось.