Россия перебросила к границам Украины дополнительные танковые силы - СМИ

РФ отправила к украинской границе дополнительные силы гвардейской танковой армии.

РФ направила к украинской границе танки Т-80У 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии, говорится в Telegram-канале расследователей из Conflict Intelligence Team. По их данным, танки заметили на поездах в Белгороде и в Веселой Лопани Белгородской области РФ в 15 км от границы с украинским государством.

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"За последние дни в сети появились несколько видео с военной техникой, снятых на станции Масловка в пригороде Воронежа. В конце прошлого года мы наблюдали переброску на эту станцию техники 1-й гвардейской танковой армии, которую далее свозили на полигон "Погоново" к югу от города. На одном из недавних видео на площадке у железнодорожных путей снова видна техника, а на путях стоит эшелон с самоходными артиллерийскими установками "Мста-С" и танками Т-80У, которые состоят на вооружении 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гв. ТА. Также на видео можно заметить, как с площадки выезжает пустой танковый транспортер, что говорит о том, что технику именно привозят на станцию, а не увозят", - сказано в сообщении.

Также танки этой дивизии были замечены на поездах в Белгороде и в Веселой Лопани Белгородской области в 15 километрах от границы с Украиной.

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"Поначалу мы предположили, что они прибыли туда из-под Воронежа, однако после проверки по железнодорожным базам данных выяснилось, что эшелоны следовали со станций Селятино и Кубинка-2 Московской области, в районе постоянной дислокации 4-й гвардейской танковой дивизии. Это свидетельствует о переброске к границе дополнительной техники 1-й гвардейской танковой армии, помимо той, что уже находилась на полигоне под Воронежем", - добавляют расследователи.

Кроме того, в Алексеевке Белгородской области был замечен эшелон, который отправился со станции Красный Бор Смоленской области, где дислоцируется 49-я зенитная ракетная бригада 1-й гв. ТА (ранее «Буки» этой бригады заметили под Воронежем).

Такое выдвижение техники к границе вызывает особые опасения на фоне предупреждений американской разведки о предполагаемой операции против Украины на следующей неделе и эвакуации иностранных посольств из Киева. М

Напомним, ранее сообщалось, что США эвакуируют военных инструкторов из Украины.