Киев запрашивает срочную встречу со странами ОБСЕ

Украина инициирует переговоры с РФ и всеми государствами-участниками Венского документа в течение следующих 48 часов.

Российские власти не предоставили Украине разъяснений по военной деятельности у ее границ и в Крыму, поэтому Киев созывает встречу с РФ и странами-участниками ОБСЕ. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму", - написал министр.

Также Кулеба почеркнул, что если РФ "серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на территории ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников".