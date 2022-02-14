Основной штат сотрудников посольства США переехал во Львов, - СМИ

В настоящее время посольство США в Киеве продолжает работать в обычном режиме.

Основной штат сотрудников посольства США в Украине переехал во Львов. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на чиновника Государственного департамента США.

"Основной штат сотрудников посольства переехал во Львов, чтобы продолжить нашу важную работу по поддержке Украины и поиску дипломатического решения этого кризиса, который, конечно же, создала Россия", - сказал чиновник.

Напомним, в последнее время в разных СМИ появилась информация о том, что в случае нового вторжения России в Украину американское посольство переедет в западные регионы нашей страны. В настоящее время посольство США в Киеве продолжает работать в обычном режиме. Однако американцев всё же просят по возможности выехать из Украины. Часть сотрудников посольства США, которые не занимают критически важные должности, уже покинули нашу страну.

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Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент. Он считает, что это может случиться как до окончания игр в Пекине, так и после.

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