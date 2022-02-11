Блинкен: Вторжение России в Украину может произойти в любой момент

В США убеждены, что агрессия РФ непредсказуема, и война может быть начата в любой момент.

| Автор: Шароди Диана

В США считают, что вторжение России в Украину может произойти в любой момент / EPA / UPG

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент. Чиновник считает, что это может случиться как до окончания игр в Пекине, так и после.

Читайте также: Блинкен опубликовал видео в поддержку Украины

Такую позицию Блинкен озвучил в интервью изданию Reuters.

"Россия направила дополнительные силы к границе с Украиной и может начать вторжение в любое время, в частности во время зимних Олимпийских игр"

-озвучил свои предположения Энтони Блинкен.

Чиновник говорит, что в связи с нависающей угрозой Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников своего посольства в Украине. Кроме того, посольство обращается к своим гражданам с рекомендациями покинуть Украину. Тем не менее, Блинкен надеется, что ситуация остается контролируемой.

"Проще говоря, мы продолжаем наблюдать очень тревожные признаки российской эскалации, включая прибытия новых сил к границе с Украиной. Как мы говорили ранее, мы находимся в ситуации, когда вторжение может начаться в любое время, и для понимания, это включает период во время Олимпийский игр",

- добавил Блинкен.

Читайте также: Блинкен и Лавров могут провести новые переговоры

Напомним, российские наемники на Донбассе приводили в высшие степени боеготовности свою технику для проверки. Цель не сообщается, однако известно, что контролировали это российские офицеры.