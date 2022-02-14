После встречи с Шольцем Зеленский заговорил о встрече глав "нормандии"

Глава государства провел переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем, который после Киева посетит Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности проведения саммита лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция и Германия). Он ожидает, что договоренность о встрече будет достигнута в ближайшее время. Слова Зеленского прозвучали на брифинге.

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Так, в понедельник, 14 февраля, Украину посетил канцлер Германии Олаф Шольц. Во время встречи с Зеленским стороны говорили о шагах, совершенных недавно, и направленных на мирное урегулирование.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время удастся провести следующие переговоры и договориться о саммите лидеров нормандской четверки", – подчеркнул президент.

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По его словам, архитектура европейской безопасности решается именно сейчас и именно в Украине. Потому на переговорах с Шольцем обсуждались главные подходы к созданию этой архитектуры в Европе.

Кроме того, затронули политики и тему того, что необходимо заложить в нее конкретные юридические гарантии, которые смогли бы защищать Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому и украинцам.

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