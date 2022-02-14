"Бомбардировка может быть на днях": Посол Украины требует у ФРГ оружие

Украинские власти готовы к худшему варианту развития событий, сказал дипломат.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник снова потребовал у Берлина тяжелое вооружение. Это нужно, так как РФ может атаковать страну "на днях". Слова Мельника прозвучали в интервью Bild TV.

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Так, посол потребовал у Германии снабдить Украину тяжелым вооружением перед визитом немецкого канцлера Олафа Шольца в Киев. Речь идет о 12 тыс противотанковых и 1 тыс зенитных ракет для защиты от вторжения России.

Визит Шольца в Киев и Москву Мельник назвал "последним шансом" на деэскалацию обстановки.

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"У нас уже есть ощущение, что война становится все более неизбежной… Киев может подвергнуться бомбардировке уже в ближайшие дни", – сказал дипломат, отметив, что Украина готова и к худшему сценарию.

Вместе с этим он указал, что РФ имеет превосходство в воздухе и на море. Мол на этих территориях Украина является для Владимира Путина "поистине легкой добычей".

Напомним, ранее украинский посол в Великобритании заявил, что Украина может отказаться от НАТО для недопущения полномасштабной войны. В МИД объяснили его слова.

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