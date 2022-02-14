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Новый штамм Путина и досрочная деолигархизация: мемы о войне

Завтра в Украине по расписанию вторжение российской армии, а потом – митинг антиваксеров
 |  Автор: Юрий Кобзар
Новый штамм Путина и досрочная деолигархизация: мемы о войне
Пресс-служба Минобороны тоже постит сразу мемные фотки / facebook.com/MinistryofDefence.UA

Украина уже несколько недель живет в условиях угрозы российского вторжения "уже завтра", но в последние дни эта тема стала особенно остроактуальной. В этой связи соцсети заполонили многочисленные мемы, в которых украинцы высмеивают и сложившуюся ситуацию, и власть, и самих себя.

Так, часть сообщества, к примеру, живее отреагировала на очередную "зраду" при отборе на Евровидении, чем на колонны российских танков у границы.

Другие пользователи провели неожиданные параллели между смертельной пандемической инфекцией и президентом России.

Один из пользователей удачно подметил, что может помешать рядовому европейцу встретиться с друзьями.

Стремление украинских властей успокоить народ вполне понятно, ведь паника точно никому ничем не поможет. Но, как видно по очередному мему, порой успокоительные речи выглядят совсем уж нелепо.

Неожиданный эффект дала массированная военная истерия в западных СМИ. Запуганные европейскими и американскими журналистами украинские бизнесмены и политики устроили досрочную деолигархизацию.

А между тем, жизнь рядового украинца никак не изменилась на фоне этих грустных и веселых новостей.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал украинских олигархов и народных депутатов в течение 24 часов вернуться в Украину, заявив, что иначе "будут сделаны выводы".

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