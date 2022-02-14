Зеленский дал олигархам 24 часа на возвращение в Украину

Ранее в СМИ появились сообщения, что олигархи и бизнесмены массово покидают Украину чартерными рейсами.

Президент Владимир Зеленский призвал украинских олигархов и народных депутатов в течение 24 часов вернуться в Украину, заявив, что иначе "будут сделаны выводы". Об этом он заявил сегодня, 14 февраля, на брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Я считаю, большая проблема с этими олигархами. Государство на бизнес влиять не может и не будет. Они свой выбор уже сделали, но должны вернуться в страну. Они все участники приватизации, государство им дало большой шанс.

Я от себя хочу попросить, чтобы в течение 24 часов они вернулись в страну. Считаю, что они должны вернуться, иначе нам нужно всем как государству, как руководству, делать выводы", - сказал Зеленский.

Ранее в СМИ появились сообщения, что олигархи и бизнесмены массово покидают Украину чартерными рейсами – на фоне возможной войны. Только в воскресенье, 13 февраля, из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

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Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину, – борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Такого количества чартеров не было за 6 лет наблюдений.

Напомним, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент. Он считает, что это может случиться как до окончания игр в Пекине, так и после.

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