Мы готовы к любому развитию событий, – Зеленский

Зеленский считает, что нельзя спрогнозировать следующие шаги Путина и главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нельзя спрогнозировать, какие следующие шаги предпримет президент РФ Владимир Путин и главари так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом он сказал сегодня, 23 февраля, во время брифинга.

"Я думаю, это более серьезные вещи, чем прогноз погоды. Поэтому прогнозировать, какие могут быть шаги от России, сепаратистов и президента РФ, я не могу", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинский народ и армия готовы к любому развитию событий.

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Напомним, 21 февраля 2022 года, президент РФ Владимир Путин заявил о признании террористических "ДНР" и "ЛНР". 22 февраля Совет Федерации РФ дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что по запросу украинского внешнеполитического ведомства рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией.

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