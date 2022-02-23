Сторонники "Правого сектора" готовили теракт в Крыму, - ФСБ

У задержанных якобы нашли взрывчатку и визитки "Правого сектора"

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании сторонников "Правого сектора", которые готовили "террористический акт" в оккупированном Крыму. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

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"В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор", осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения", - говорится в заявлении.

Утверждается, что в гараже, принадлежащем одному из задержанных, оккупанты нашли "компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества". Как заявляют в ФСБ, также у задержанных нашли инструкции по изготовлению самодельных бомб и переписку с обсуждением планируемого теракта.

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"Кроме того, в адресах их проживания изъята символика "Правого сектора", - добавили в ФСБ.

Напомним, ранее ФСБ распространила несколько сообщений о якобы украинских диверсиях на российской территории. Однако все они оказались фейками.

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