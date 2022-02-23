Всем россиянам могут запретить въезд в Евросоюз, – Дуда

В это же время он верит, что решить ситуацию вокруг Украину удастся мирно и эффективно.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что санкции против России могут быть настолько жесткими, что всем россиянам запретят въезд в Евросоюз. Такие ограничения он поддержит, но с сожалением. Слова главы государства прозвучали на брифинге после встречи с президентами Украины и Литвы.

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"Сложно понять, почему Путин действует таким образом, чтобы вернуться к такому порядку, когда возможность путешествовать по миру (будет ограничена), ведь мир был закрыт для большинства тогдашних граждан Советского Союза. Так это сегодня выглядит", – сказал Дуда.

Он отметил, что сейчас демократические страны должны сделать все для сдерживания агрессии. Дуда, как президент страны ЕС и НАТО, верит, что сделать это удастся мирным и путем и эффективно. В это же время политик считает, что санкции должны быть мощными.

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"И как сосед, поскольку Польша граничит с Калининградской областью России, я буду с сожалением поддерживать санкции, которые сделают невозможным путешествия граждан России. Но если президент Путин будет и дальше вести себя так, топтать международное право, атаковать мирные страны… такие далеко идущие шаги будут необходимы", – подытожил он.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина не планирует наступление.

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