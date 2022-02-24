Зеленский провел срочное совещание в связи с вторжением РФ

На совещании обсудили меры по обеспечению жизнедеятельности страны. Была заслушана актуальная информация о текущей ситуации безопасности

В связи с началом Россией военной операции против Украины Президент Владимир Зеленский провел срочное совещание с руководством правительства, представителями оборонного сектора и экономического блока. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что была заслушана актуальная информация о текущей ситуации безопасности в Украине и на ее границах, а также о мерах, предпринимаемых силами безопасности и обороны для отпора вооруженным силам РФ.

Глава государства также рассказал о переговорах с мировыми лидерами по созданию международной коалиции с целью прекращения российской агрессии.

Кроме того, были обсуждены меры по обеспечению жизнедеятельности страны.

Напомним, сегодня президент подписал указ О введении военного положения в Украине.