Зеленский провел срочное совещание в связи с вторжением РФ
На совещании обсудили меры по обеспечению жизнедеятельности страны. Была заслушана актуальная информация о текущей ситуации безопасности
В связи с началом Россией военной операции против Украины Президент Владимир Зеленский провел срочное совещание с руководством правительства, представителями оборонного сектора и экономического блока. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Отмечается, что была заслушана актуальная информация о текущей ситуации безопасности в Украине и на ее границах, а также о мерах, предпринимаемых силами безопасности и обороны для отпора вооруженным силам РФ.
Глава государства также рассказал о переговорах с мировыми лидерами по созданию международной коалиции с целью прекращения российской агрессии.
Кроме того, были обсуждены меры по обеспечению жизнедеятельности страны.
Напомним, сегодня президент подписал указ О введении военного положения в Украине.
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