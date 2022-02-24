Россия захватила аэропорт под Киевом - ОП

Подразделения Вооруженных Сил потеряли контроль над ним после сильных боев, рассказали в Офисе президента.

Российские войска захватили контроль над международным аэропортом ГП Антонов в Гостомеле, который находится менее чем в десяти километрах от Киева. Об этом 24 февраля заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УП. Об этом также сообщает издание Бабель.

Подоляк рассказал, что подразделения Вооруженных Сил после сильных боев потеряли контроль над аэропортом.

Ранее СМИ сообщали, что российский десант зашел на территорию Антонова. В Нацгвардии тогда говорили о сбитых трех российских вертолетах.