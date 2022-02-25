Зеленский: России придется говорить с нами

Президент выступил с утренним видеообращением накануне предполагаемой атаки врага на Киев.

России придется говорить с Украиной о том, как остановить военное вторжение, уверен президент Владимир Зеленский.

"России все равно придется, рано или поздно, говорить с нами, говорить о том, как прекратить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее разговор начнется, тем меньше будут утраты самой России", - сказал Зеленский в видеообращении утром в пятницу, 25 февраля.

Он отметил, что санкции, которые ввели в четверг США и другие страны не переубедили РФ.

"Переубедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в своем небе и видим на своей земле, что этого недостаточно. Чужие войска все еще пытаются активизироваться на нашей территории", - сказал Зеленский.

Он сравнил вторжение российских войск в Киев с нападением фашистов в 1941 году.

"Авиация врага подло действует в жилых кварталах и в том числе в столице. Ужасные взрывы в утреннем небе над Киевом, бомбардирование, попадание в жилой дом, пожар - все это напоминает первое такое же нападение на нашу столицу, который произошел в 1941 году", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что силы противовоздушной обороны защищают украинское небо настолько, насколько это возможно.

Также он напомнил, что украинская армия продолжает защищать государство в одиночку, как и в четверг.

"Этим утром мы защищаем наше государство в одиночку, как и вчера. Самые мощные силы мира наблюдают издалека", - сказал глава государства в своём видеообращении утром в пятницу.

Он подчеркнул, что только солидарность и решительность украинцев способны сохранить свободу Украины и защитить государство.

"Армия, пограничники, Национальная гвардия, полиция, разведка, силы территориальной обороны - все выполняют свои задания по максимуму", - добавил Зеленский.