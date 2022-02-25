Зеленский просит оружия у Бухарестской девятки

Украина нуждается в действенной международной помощи - давлении на агрессора санкциями и военной помощью Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Бухарестской девятке (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия) с просьбой о предоставлении оборонной помощи.

"Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Обсудил это с президентом Польши Анджеем Дудой. Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций, давления на агрессора. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров", - написал Зеленский в твиттер в пятницу.

Он добавил, что Украина также нуждается в антивоенной коалиции.

Отметим, накануне о санкциях против России за вторжение в Украину объявили США и ЕС, но Зеленский в видеообращении утром заявил, что Россия этого не почувствовала.