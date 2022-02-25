В Мариуполе идут бои, разрушены дома

ВСУ дают отпор врагу, который прорывается через границы Российской Федерации, через границы Беларуси.

В Мариуполе продолжаются боевые действия по всем направлениям. Много жилых домов пострадало в ходе обстрелов. Об этом на брифинге в пятницу, 25 февраля, сообщил мер города Вадим Бойченко.

Он отметил, что сегодня украинская армия дает отпор врагу, который прорывается через границы Российской Федерации, через границы Беларуси.

"Сегодня мы защищаем не только свою землю, но и землю всей страны Украина, сегодня мы защищаем Европу. И мы должны понимать, что стоит перед лицом крупнейшей группировки российской армии - второй армии в мире", - сказал Бойченко.

Также по его словам, в Мариуполе зафиксировали достаточно серьезные разрушения жилого фонда вследствие обстрелов.

"Жилой фонд также пострадал после вчерашних обстрелов. Мы уже понимаем четко, сколько было обстрелов и сколько жилого фонда пострадало по разным улицам. К сожалению, мы имеем достаточно серьезные разрушения жилого фонда", - сказал он.

Вместе с тем Бойченко отметил, что приступить к их локализации с точки зрения приведения в порядок будет возможно только после получения режима тишины.

На данные же момент режима тишины нет, поскольку идет бой в районе Павлополя.

Ранее сообщалось, что ехавшие в Счастье для эвакуации жителей автобусы обстреляли из Градов.

Добавим, в ночь на 25 февраля в Одесской области нанесли ракетный удар по военному аэродрому. Цель российских военных полагает в уничтожении критически важной гражданской инфраструктуры и среди военных объектов.

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