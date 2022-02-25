Военные летчики из запаса возвращаются в строй

Десятки опытных военных летчиков от капитана – до генерала пополняют ряды военой авиации.

В ряды ВВС ВСУ из запаса возвращаются десятки опытных военных летчиков. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в Минобороны Украины.

"В строй авиации Воздушных Сил ВСУ возвращаются десятки опытных военных летчиков от капитана – до генерала, которые ранее были уволены из войска в запас", - говорится в сообщении.

"Кто знает, может один из них и есть тот воздушный мститель на МиГ-29, которого так часто видят киевляне!", - добавили в Минобороны.

Ранее командование Воздушных сил разместило видео, как МиГ-29 ВВС Украины сбивает российский истребитель Су-35 ВКС.

Также утром сообщалось, что в Черкасской области сбит вражеский самолет.

Напомним, вчера украинские военные сообщали о сбитии семи российских самолетов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet