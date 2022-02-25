Украинец "голыми руками" пытался остановить колонну бронетехники РФ

Оккупанты передвигались по одной из украинских дорог. Навстречу им вышел мужчина и встал прямо на проезде.

В сети появилось видео передвижения колонны российских войск. Технику оккупантов пытался остановить украинец.

На кадрах видно, как мужчина с "голыми руками" пытается встать на пути у боевых машин. Однако они не останавливаются и, объежджая его, едут дальше.

Неизвестно, где именно были запечатлены кадры и когда. А также в каком направлении ехала колонна войск.

Напомним, утром 25 февраля тало известно, что ВСУ отразили прорыв российских войск под Черниговом. Вражеская техника была вынуждена отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку.

Российские войска выдвинулись на Киев и Нежин - СМИ

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