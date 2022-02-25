Братья Кличко заявили, что будут сражаться за страну

Столичный мэр и его брат, в прошлом всемирно известные боксеры, намерены взять в руки оружие

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир заявили, что будут защищать город с оружием в руках. Данное заявление они сделали в эфире ток-шоу Good Morning Britain.

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"Это уже кровавая война. У меня нет выбора. Я должен это сделать. Я буду бороться", - сказал градоначальник.

Младший брат столичного мэра – Владимир – который ранее уже вступил в ряды территориальной обороны Киева, заявил, что тоже будет защищать демократию и суверенитет страны.

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"Сейчас Путин использует военную риторику. Он четко дает понять, что хочет уничтожить государство и суверенитет его граждан. За этими словами следуют обстрелы и танки. Мы переживаем разрушения и смерть. Мы будем защищаться всеми способами и бороться за свободу и демократию", - подчеркнул Владимир Кличко.

Напомним, киевлянам, вступившим в тероборону, уже выдали 18 тысяч автоматов. Теперь вступить в территориальную оборону могут также люди в возрасте от 60 лет.

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