Хакеры атакуют email-адреса украинских военных

За атакой стоит группа UNC1151, состоящая из кадровых белорусских офицеров, заявили в Госспецсвязи.

Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила в Telegram о массовой рассылке фишинговых писем на электронные адреса украинских военных на сервисах i.ua и meta.ua.

"Целями атаки становятся частные почтовые ящики украинских военных, а также связанные с ними лица. После компрометации аккаунта, по протоколу IMAP осуществляется загрузка всей имеющейся почты. Также враг использует существующие контактные адреса для дальнейших рассылок", – подчеркнули в ведомстве.

В тексте письма хакеры уведомляют, что почтовый ящик в течение двух суток будет заблокирован и просят перейти по ссылке для подтверждения учетных данных.

По данным Госспецсвязи, указанные действия совершаются так называемой группой "UNC1151", расположенной в Минске. В ее состав входят кадровые офицеры Министерства обороны Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, что против украинцев началась фишинговая атака . Ведется электронная рассылка писем и сообщений с файлами, которые могут предоставлять врагу доступ к данным устройств.

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