Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага, - Зеленский

Украина продолжает оказывать успешное сопротивление захватчикам

Украинская армия успешно отражает атаки российских войск, под контролем ВСУ остаются все ключевые города страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе очередного видеообращения.

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"Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются. Во многих городах и районах нашего государства. Но мы знаем, что мы защищаем, - страну, землю, будущее детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует именно наша армия", - сказал Зеленский.

По словам президента, Кремль намеревался поставить в Киеве "своих марионеток, как в Донецке", однако этот замысел удалось сломать.

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"Они не получили никакого преимущества над нами. На наших улицах, в небе Киева, Василькове, Вышгороде, даже в окрестных полях продолжалась битва за Киев", - отметил Зеленский.

Напомним, Мариуполь остается под контролем ВСУ. Вооруженные силы Украины несут потери в Донецкой области, однако удерживают стратегические города.

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