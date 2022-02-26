Минобороны: РФ меняет тактику нападения

Российским войскам не удалось быстрое наступление большими колоннами, поэтому они начали применять диверсантов и десант.

Министр обороны Алексей Резников заявил о смене тактики российскими войсками. По его словам, быстрое наступление большими колоннами не удалось, поэтому начали активнее применять диверсантов и десант.

"Более 55 часов сопротивления. Наши защитники и защитницы полностью разрушили планы врага. По состоянию на сегодняшнее утро количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3000 человек. Более 200 интервентов попали в плен. Число пленных увеличивается. Они не ожидали такого. Уничтожены сотни единиц бронетехники, в том числе более ста российских танков. Вчера стингерами было сбито 7 вертолетов", - сообщил министр.

Он отметил, что враг пытается сменить тактику и обстреливает жилые кварталы, больницы, учебные заведения.

"Поскольку быстрое наступление большими колоннами захлебнулось, начали активнее применять ДРГ и десант. Наша армия и терроборона эффективно их обезвреживают. Но силам обороны нужна помощь, чтобы действовать на опережение", - пишет Резников.

Министр обороны подчеркнул, что в Киеве, Харькове, других городах действуют корректировщики, которые могут навести огонь на дома или проложить дорогу российским войскам.

"Если вы видите подозрительных лиц, устанавливающих маяки, наносят метки или не могут четко объяснить цель своего пребывания в определенном месте, задерживайте их самостоятельно или информируйте терроборону. Задержанные могут стать источником полезной информации", - просит глава Минобороны.

"Отдельно обращаюсь к тем, кто сознательно сотрудничает с российскими оккупантами или может быть введен ими в заблуждение обещаниями "подработать". За двое суток российские изверги убили почти двести мирных граждан, из них – троих детей. Еще 33 ребенка ранены. В таких обстоятельствах вас просто могут не захотеть или не успеть задержать живыми. Откажитесь от преступных намерений, пока не поздно", - обратился он к россиянам.

Тем временем, в целом ряде городов Украины задерживаются российские диверсионные группы. Соответствующими фото- и видеодоказательствами украинцы делятся в соцсетях.

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