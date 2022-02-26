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Минобороны обратилось с просьбой к жителям городков и сел

Вслед за колонной российской бронетехники идет колонна с топливом. Граждан просят ее задержать или сжечь, чтобы вражеские танки остановились.
Минобороны обратилось с просьбой к жителям городков и сел

Жителей украинских сел и небольших городов просят задерживать колонны с топливом российских военных, которые идут вслед за военными. Об этом в субботу, 26 февраля, написал министр обороны Алексей Резников в Facebook.

"Особая просьба для жителей украинских сел и небольших городков, а также всех, у кого есть подходящий случай. Если мимо вас прошла колонна русской бронетехники, за ней через некоторое время идти колонна с топливом. Задержите или сожгите ее", - написал Резников.

Он пояснил, что без топлива российские танки просто остановятся, и украинские войска их захватят и используют против врага.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине уничтожена колонна российской техники.

Украинец "голыми руками" пытался остановить колонну бронетехники РФ

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