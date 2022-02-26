Россия заблокировала торговое судоходство возле Украины

Флот агрессора угрожает торговым кораблям за попытку подойти к Украине

Российский флот заблокировал торговое судоходство в северо-западной части Черного моря возле побережья Украины. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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"Внимание! Всем судам в северо-западной части Черного моря запрещен заход в связи с проведением силами черноморского флота РФ контртеррористической операции. Нахождение судов и кораблей в данной зоне будет расценено как террористическая угроза", - говорится в российском предупреждении.

В украинской погранслужбе отметили, что ранее в небе над акваторией в этой части моря была обнаружена активность вражеских дронов. В частности их видели в 1 км от побережья Одесской области возле устья Дуная.

Напомним, французский флот перехватил в Ла-Манше российское судно. Сухогруз задержали в рамках новой санкционной политики.

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