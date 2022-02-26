Французский флот перехватил в Ла-Манше российское судно

Сухогруз задержали в рамках новой санкционной политики

Французские военно-морские силы перехватили в проливе Ла-Манш российское грузовое судно и конвоировали его в порт. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на европейские СМИ.

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"Российский сухогруз длиной 127 метров под названием "Балтийский лидер", перевозивший автомобили, был перехвачен ночью в Ла-Манше французскими военно-морскими силами и доставлен в порт Булонь-сюр-Мер на севере Франции", — говорится в сообщении.

По словам французских чиновников, судно перехватили в рамках реализации новой санкционной политики Евросоюза. Как считают французские власти, сухогруз принадлежит компании, попавшей под санкции.

Напомним, Венгрия отрицает, что блокирует отключение РФ от SWIFT. Венгерский министр очень эмоционально заявил, что Будапешт никогда не выступал против таких санкций.

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