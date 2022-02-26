За пленного $100: нардеп "открыл охоту" на российских оккупантов
Народный депутат от партии Слуга народа Дмитрий Соломчук готов платить в американской валюте за убитых и плененных российских военнослужащих. О своем предложении нардеп сообщил в Facebook.
Читайте также: Как остановить врага, не вступая в бой: Советы для населения
"Открываем охоту на русских оккупантов Counter-Strike. Если на территории Ровенской области найдете оккупанта, ликвидируйте его или плените", - говорится в сообщении.
Расценки у Соломчука такие:
- За ликвидированного вознаграждение – 50 долларов,
- За плененного вознаграждение – 100 долларов.
"Планировали большие вознаграждения, но они того не стоят. Адрес склада для их штабелирования сообщим", - добавил нардеп.
Напомним, в сети появились видео уничтоженных колонн россиян. Видео сняты в разных регионах нашей страны – на Херсонщине, под Черниговом, в Харьковской области.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.