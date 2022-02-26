За пленного $100: нардеп "открыл охоту" на российских оккупантов

Народный избранник хотел платить за российских военнослужащих больше, однако "они того не стоят".

За пленных будут приплачивать / Facebook/GeneralStaff.ua

Народный депутат от партии Слуга народа Дмитрий Соломчук готов платить в американской валюте за убитых и плененных российских военнослужащих. О своем предложении нардеп сообщил в Facebook.

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"Открываем охоту на русских оккупантов Counter-Strike. Если на территории Ровенской области найдете оккупанта, ликвидируйте его или плените", - говорится в сообщении.

Расценки у Соломчука такие:

За ликвидированного вознаграждение – 50 долларов,

За плененного вознаграждение – 100 долларов.

"Планировали большие вознаграждения, но они того не стоят. Адрес склада для их штабелирования сообщим", - добавил нардеп.

Напомним, в сети появились видео уничтоженных колонн россиян. Видео сняты в разных регионах нашей страны – на Херсонщине, под Черниговом, в Харьковской области.

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