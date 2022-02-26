Как остановить врага, не вступая в бой: Советы для населения

Чтобы помочь в отражении российского вторжения, население может применить несколько относительно "мирных" приемов

Гражданское население может оказать значительную поддержку Вооруженным силам в отражении российской агрессии, даже не вступая в боевые отряды территориальной обороны. Как помочь армии, не используя оружие, рассказали в Сухопутных войсках ВСУ.

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Самое главное, что могу сделать гражданские – замедлить продвижение военных колон противника. Для этого можно применить следующие средства:

Если прошла колонна танков, за ними обязательно поедут бензовозы. Их нельзя пропустить. Нужно блокировать дороги, например, валить деревья, растягивать сетку. Без топлива танки бесполезны. При наличии экскаваторов, следует окапывать населенные пункты, чтобы колесная техника не прошла. Нужно убрать указатели на местности, чтобы враг не мог ориентироваться. Если враги спрашивают дорогу, следует направить их в ложном направлении. Обязательно нужно уничтожать метки, которые делают диверсанты вблизи важных объектов. При приближении врага следует зажечь солому или автопокрышки в больших количествах, чтобы дым дезинформировал врага и создавал ложную видимость, будто населенный пункт уже обстрелян.

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Для самых решительных есть и более радикальные методы.

"Владельцы оружия с оптическими прицелами, стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее – по обстановке. Если знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100% что это враг, не жалейте лес, зажгите его", - советуют армейцы.

Напомним, народный депутат от партии Слуга народа Дмитрий Соломчук готов платить в американской валюте за убитых и плененных российских военнослужащих.

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