Как остановить врага, не вступая в бой: Советы для населения
Гражданское население может оказать значительную поддержку Вооруженным силам в отражении российской агрессии, даже не вступая в боевые отряды территориальной обороны. Как помочь армии, не используя оружие, рассказали в Сухопутных войсках ВСУ.
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Самое главное, что могу сделать гражданские – замедлить продвижение военных колон противника. Для этого можно применить следующие средства:
- Если прошла колонна танков, за ними обязательно поедут бензовозы. Их нельзя пропустить. Нужно блокировать дороги, например, валить деревья, растягивать сетку. Без топлива танки бесполезны.
- При наличии экскаваторов, следует окапывать населенные пункты, чтобы колесная техника не прошла.
- Нужно убрать указатели на местности, чтобы враг не мог ориентироваться. Если враги спрашивают дорогу, следует направить их в ложном направлении.
- Обязательно нужно уничтожать метки, которые делают диверсанты вблизи важных объектов.
- При приближении врага следует зажечь солому или автопокрышки в больших количествах, чтобы дым дезинформировал врага и создавал ложную видимость, будто населенный пункт уже обстрелян.
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Для самых решительных есть и более радикальные методы.
"Владельцы оружия с оптическими прицелами, стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее – по обстановке. Если знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100% что это враг, не жалейте лес, зажгите его", - советуют армейцы.
Напомним, народный депутат от партии Слуга народа Дмитрий Соломчук готов платить в американской валюте за убитых и плененных российских военнослужащих.
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