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В Киевской области снаряд РФ разрушил дом, погибли трое

В смт Бородянка Киевской области в результате обстрела разрушен дом и погибли три человека.
В Киевской области снаряд РФ разрушил дом, погибли трое
ГСЧС

В Бородянке Киевской области в частный жилой дом попал вражеский снаряд. В результате обстрела погибли три человека. Об этом сообщает Главное Управление ГСЧС в Киевской области в Facebook.

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"По улице Центральной снаряд полностью разрушил частный дом. Одна женщина погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что в подвальном помещении могут находиться еще люди. Информация подтвердилась. Во время проведения поисковых работ обнаружены тела еще двух погибших.

ГСЧС
ГСЧС

ГСЧС
ГСЧС

Ранее мы писали о том, что нардеп "открыл охоту" на российских оккупантов. За каждого пленного он пообещал сто долларов. 

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