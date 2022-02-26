Владимир Кличко о помощи Украине: Завтра может быть поздно

Всемирно известный боксер на английском призвал мир действовать немедленно и помочь Украине в войне против России.

Всемирно известный боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко записал на английском языке видеообращение к мировому сообществу с призывом остановить нападение России на Украину.

Он призвал мир действовать срочно, иначе может быть поздно.

"Я – Владимир Кличко. И я обращаюсь ко всему миру: остановите войну, которую начала Россия. Сегодня ракеты обстреливали мирное население Киева. Гибнут мирные люди. И это происходит в самом сердце Европы. Сейчас не время ждать! Потому что это приведет к гуманитарной катастрофе", – заявил он.

Кличко подчеркнул, что действовать нужно немедленно.

"Вам нужно действовать немедленно, чтобы остановить российскую агрессию. Чем угодно, что у вас есть. И срочно! Завтра или через час может быть уже поздно. Прошу, начните действовать немедленно! Не ждите! Действуйте! Остановите эту войну!" – призвал Кличко.

Ранее Виталий Кличко рассказал, что в Киеве вражеских военных нет, но действуют диверсанты. Он признал, что будет сложно, но Киев должны отстоять.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet