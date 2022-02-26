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Владимир Кличко о помощи Украине: Завтра может быть поздно

Всемирно известный боксер на английском призвал мир действовать немедленно и помочь Украине в войне против России.
Владимир Кличко о помощи Украине: Завтра может быть поздно
Всемирно известный боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко записал на английском языке видеообращение к мировому сообществу с призывом остановить нападение России на Украину.
 
Он призвал мир действовать срочно, иначе может быть поздно.
 
"Я – Владимир Кличко. И я обращаюсь ко всему миру: остановите войну, которую начала Россия. Сегодня ракеты обстреливали мирное население Киева. Гибнут мирные люди. И это происходит в самом сердце Европы. Сейчас не время ждать! Потому что это приведет к гуманитарной катастрофе", – заявил он.
 
Кличко подчеркнул, что действовать нужно немедленно.
 
"Вам нужно действовать немедленно, чтобы остановить российскую агрессию. Чем угодно, что у вас есть. И срочно! Завтра или через час может быть уже поздно. Прошу, начните действовать немедленно! Не ждите! Действуйте! Остановите эту войну!" – призвал Кличко.
 
 
Ранее Виталий Кличко рассказал, что в Киеве вражеских военных нет, но действуют диверсанты. Он признал, что будет сложно, но Киев должны отстоять.
 

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