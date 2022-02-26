В Украине разворачивают сеть добровольческих формирований общин

ДФТО должны стать важным фактором противодействия диверсантам, а также будут нарушать логистику российских войск.

В Украине разворачивают сеть добровольческих формирований территориальных общин. Об этом сообщил в Facebook Министр обороны Алексей Резников.

Глава военного ведомства отметил, что в Силы теробороны вступили уже десятки тысяч человек и сейчас наступил этап, "когда нужно повысить координацию созданных подразделений, организовать их действия в рамках единого замысла под руководством Командования ВСУ".

На данный момент принято решение о развертывании сети добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО).

"Уже сейчас вы можете приобщаться к устройству блокпостов, блокировке перемещений колонн техники врага, выполнять другие поставленные командованием Сил ТрО задачи, используя собственное оружие", – подчеркнул Резников.

Он отметил, что сеть ДФТО "будет важным фактором противодействия враждебным диверсантам, а также будет нарушать логистику оккупантов".

Глава Минобороны напомнил, что деятельность добровольческих формирований территориальных общин осуществляется под непосредственным руководством и контролем командира воинской части Сил территориальной обороны ВСУ по территориальному принципу.

Чтобы получить серьезное оборонительное оружие, ДФТО должно быть соответствующим образом оформлено и вовлечено в единый план действий.

Для создания ДФТГ в поселке, городке, общине, алгоритм такой:

- инициативная группа вместе с руководителем органа местного самоуправления подает предложение командиру соответствующего подразделения Сил ТрО (батальона, бригады), действующему на территории;

- на основании проявленной инициативы Командующий Сил ТрО принимает решение о создании ДФТО и назначении командира. Это решение одобряет Главнокомандующий Вооруженными Силами. Он также принимает решение по обеспечению ДФТО теми или иными видами вооружения.

Отметим, по данным Минобороны , резервистов Териториальной обороны ВСУ уже 37 тысяч.

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