В Украине разворачивают сеть добровольческих формирований общин
В Украине разворачивают сеть добровольческих формирований территориальных общин. Об этом сообщил в Facebook Министр обороны Алексей Резников.
Глава военного ведомства отметил, что в Силы теробороны вступили уже десятки тысяч человек и сейчас наступил этап, "когда нужно повысить координацию созданных подразделений, организовать их действия в рамках единого замысла под руководством Командования ВСУ".
На данный момент принято решение о развертывании сети добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО).
"Уже сейчас вы можете приобщаться к устройству блокпостов, блокировке перемещений колонн техники врага, выполнять другие поставленные командованием Сил ТрО задачи, используя собственное оружие", – подчеркнул Резников.
Он отметил, что сеть ДФТО "будет важным фактором противодействия враждебным диверсантам, а также будет нарушать логистику оккупантов".
Глава Минобороны напомнил, что деятельность добровольческих формирований территориальных общин осуществляется под непосредственным руководством и контролем командира воинской части Сил территориальной обороны ВСУ по территориальному принципу.
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