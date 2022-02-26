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В Украине разворачивают сеть добровольческих формирований общин

ДФТО должны стать важным фактором противодействия диверсантам, а также будут нарушать логистику российских войск.
В Украине разворачивают сеть добровольческих формирований общин

В Украине разворачивают сеть добровольческих формирований территориальных общин. Об этом сообщил в Facebook Министр обороны Алексей Резников.

Глава военного ведомства отметил, что в Силы теробороны вступили уже десятки тысяч человек и сейчас наступил этап, "когда нужно повысить координацию созданных подразделений, организовать их действия в рамках единого замысла под руководством Командования ВСУ".

На данный момент принято решение о развертывании сети добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО).

"Уже сейчас вы можете приобщаться к устройству блокпостов, блокировке перемещений колонн техники врага, выполнять другие поставленные командованием Сил ТрО задачи, используя собственное оружие", – подчеркнул Резников.

Он отметил, что сеть ДФТО "будет важным фактором противодействия враждебным диверсантам, а также будет нарушать логистику оккупантов".

Глава Минобороны напомнил, что деятельность добровольческих формирований территориальных общин осуществляется под непосредственным руководством и контролем командира воинской части Сил территориальной обороны ВСУ по территориальному принципу.

Чтобы получить серьезное оборонительное оружие, ДФТО должно быть соответствующим образом оформлено и вовлечено в единый план действий.
 
Для создания ДФТГ в поселке, городке, общине, алгоритм такой:
 
- инициативная группа вместе с руководителем органа местного самоуправления подает предложение командиру соответствующего подразделения Сил ТрО (батальона, бригады), действующему на территории;
 
- на основании проявленной инициативы Командующий Сил ТрО принимает решение о создании ДФТО и назначении командира. Это решение одобряет Главнокомандующий Вооруженными Силами. Он также принимает решение по обеспечению ДФТО теми или иными видами вооружения.
 
Отметим, по данным Минобороны, резервистов Териториальной обороны ВСУ уже 37 тысяч.
 
Напомним, 24 февраля РФ вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав страну сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов. Третьи сутки ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление агрессору.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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