В Генштабе озвучили потери ВС РФ за день

Российские войска деморализованы, они массово бросают технику и спасаются бегством, заявили в ВСУ.

За день 26 февраля, за третий день военного вторжения в Украину, потери личного состава российской армии составляют более трех тысяч человек. Такие данные озвучил Генштаб ВСУ.

"Ориентировочные потери личного состава - более 3000 человек, танков - около 100, ББМ - около 540, орудий - 15, ЗРК “Бук” - 1, самолетов - 16, вертолетов - 18. Также российские кафиры массово покидают технику и прибегают к бегству", - говорится в сообщении.

Отмечается, что защитники Украины дают отпор врагу по всем направлениям.

Так, на Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Бородянка, Буча, Вышгород. Подразделения противника частично утратили боеспособность.

На Сиверщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокировки Киева. Подразделения ВСУ сдерживают захватчика. В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом.

Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода в Старобельск.

В Волынском операционном районе враг производит демонстрационные действия.

Благодаря решительному отпору Объединенных сил цель РФ выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута.

На Южном направлении противнику удалось выйти на рубежи Скадовска и Голой Пристани. Силы обороны государства вместе с Силами территориальной обороны ведут упорные бои, чтобы не допустить закрепления по левому берегу реки Днепр. Добровольцев теробороны Херсонщины и Николаевщины призывают сопротивляться агрессору.

В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВС Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ.

"Российские спецназовцы и диверсанты, вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны, используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий", - отметили в Генштабе.

Как сообщалось, в Луганской области под Северодонецком украинская армия уничтожила колонну военной техники оккупанта и отбросила силы врага от города.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet