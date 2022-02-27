Мы победим! У вас нет шансов: Генпрокурор Украины обратилась к РФ

Войска агрессора нанесли сотни ударов крылатыми и баллистическими ракетами по гражданскому населению.

Генпрокурор Ирина Венедиктова обратилась к гражданам России из-за войны в Украине, об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"Граждане России, если вы не прекратите эту войну - вы соучастники и пособники самых тяжких военных преступлений , преступлений против мира и человечности, развязывания и ведения агрессивной войны, массовых убийств мирного населения, применения оружия массового уничтожения и запрещенных международным правом видов вооружения. Сроков давности за них нет", - говорится в обращении.

Как рассказала Венедиктова, вчера диверсанты расстреляли семью с тремя детьми в Киеве. Погибли родители и одна из дочерей, которая училась в 4 классе.

"В Херсонской области ваши войска обстреляли скорую помощь с раненными - водитель и пациент сгорели. Ваши ракеты бьют по жилым районам и населенным пунктам. Погибают и получают тяжелые ранения дети, люди пожилого возраста и женщины", - говорится в обращении.

По словам Генпрокурора, вооруженные силы РФ систематически демонстрируют пренебрежительное отношение к законам и обычаям ведения войны, они постоянно совершают атаки на объекты гражданской инфраструктуры, которые находятся под защитой международного гуманитарного права. Войска агрессора нанесли сотни ударов крылатыми и баллистическими ракетами по гражданскому населению. Десятки таких ударов были направлены на детские сады и школы, больницы, где находились самые маленькие украинцы.

"Только за сегодняшнюю ночь захватнические войска РФ нанесли удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры, среди которых: нефтебаза в Василькове; газопровод в Харькове; захоронение ядерных отходов в Киеве. Все эти объекты не являлись законными военными целями с точки зрения международного гуманитарного права. От ударов по этим объектам в первую очередь страдает гражданское население", - сказала Венедиктова.

По ее словам, расплачиваться за это будут нынешние и будущие поколения россиян.

"Вы при всех потугах вашей пропаганды, которая заливает вам мозги и сердца, не представите меня - до 40 лет жившую в русскоязычном Харькове с фамилией Венедиктова, радикалкой. А националисты - мы все. Националисты – украинцы от Керчи, Донецка и до Львова, Ужгорода и Тернополя. Националисты - это те, кто любит свою родину. И мы на своей земле. В своей стране. И вас не звали. И ничего не сделали такого, чтоб пришел грязный русский танк. Наша нация сшивается и крепнет. И мы победим! У вас нет шансов. Мы все равно победим. Потому что за нами правда", - заявила генпрокурор.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала доказать в Гааге, что Путин - убийца и главный военный преступник 21-го века.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура начала следствие по фактам обстрелов.

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