Зеленский поговорил с Лукашенко: Что известно
Президенты Украины и Беларуси провели телефонный разговор.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Об этом Зеленский написал в Telegram в воскресенье, 27 февраля.
Читайте также: Зеленский просит Visa и MasterCard запретить работу карт в России
"Поговорил с Александром Лукашенко", - отметил Зеленский.
Подробности разговора уточняются.
Ранее мы писали о том, что делегация РФ в Беларуси ждет переговоры с Украиной.
Позже в ОП объяснили отказ от переговоров в Беларуси.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: