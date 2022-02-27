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Зеленский поговорил с Лукашенко: Что известно

Президенты Украины и Беларуси провели телефонный разговор.
Зеленский поговорил с Лукашенко: Что известно
Коллаж / Иллюстративное фото / Офис президента / epa/upg

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Об этом Зеленский написал в Telegram в воскресенье, 27 февраля.

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"Поговорил с Александром Лукашенко", - отметил Зеленский.

Подробности разговора уточняются.

Ранее мы писали о том, что делегация РФ в Беларуси ждет переговоры с Украиной.

Позже в ОП объяснили отказ от переговоров в Беларуси.

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