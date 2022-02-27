Украина направила иск на РФ в суд ООН в Гааге, - Зеленский

Украинский власти официально направили иск в международный суд ООН, сообщил президент Зеленский.

Украина составила и отправила иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге с требования начать слушания уже на следующей неделе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 27 февраля.

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"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе", - сообщил Зеленский.

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Позже в ОП объяснили отказ от переговоров в Беларуси.