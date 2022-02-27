В Бердянске мужчина голыми руками убрал мину

Появилось видео, на котором мужчина с зажженной сигаретой во рту переносит взрывное устройство с дороги в лесополосу.

В сети появилось видео, как мужчина самостоятельно переносит мину с дороги в ближайшую лесопосадку.

"Сапер на минималках. Обычный украинский мужик в Бердянске перенес мину в лесопосадку голыми руками", – пишет Инсайдер Украина.

Ранее сообщалось, что тяжело раненый заммэра Новой Каховки Владимир Арнаут записал прощальное видео, в котором призвал украинцев "стоять до конца". Позже стало известно, что он выжил.

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