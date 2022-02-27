Почта
 

Укроборонпром подтвердил потерю Ан-225 Мрия

Украина приложит все усилия, чтобы восстановление флагмана оплатила Россия, заявили в госконцерне.
Укроборонпром подтвердил потерю Ан-225 Мрия
 
Российские военные уничтожили флагман украинской авиации Ан-225 Мрия. Это произошло на аэродроме Антонов в Гостомеле под Киевом, где находился самолет, сообщил 27 февраля госконцерн Укроборонпром в Facebook.
 
Отмечается, что его восстановление будет стоить более трех миллиардов долларов и потребует длительного времени.
 
"Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор", – подчеркнули в компании.
 
На моменту вторжения Мрия находилась на ремонте в аэропорту Гостомель, поэтому не успела вылететь из страны.
 
"Оккупанты разрушили самолет, но не смогут разрушить нашу общую мечту. Она обязательно возродится. По ориентировочным подсчетам на это понадобится более $3 млрд и более 5 лет. Наша задача сделать так, чтобы эти расходы покрыла именно Российская Федерация, нанесшая умышленный ущерб украинской авиации и сектору грузовых авиационных перевозок", – заявили в Укроборонпроме.
 
Ранее информацию об уничтожении Ан-225 и фото сожженого ангара, где находилась Мрия, опубликвоало Радио Свобода.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK