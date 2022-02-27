Некоторые заключенные пополнят ряды теробороны – Венедиктова

И по справедливости, и по юридическим последствиям все будет правильно и законно, заверила генпрокурор.

Украина точечно выпускает находящихся под стражей бойцов – тех, кто будет защищать государство и не использовать оружие против своего населения. Об этом сказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире телеканала Украина 24 в воскресенье, 27 февраля.

Она прокомментровала информацию о том, что много бойцов, которые были осуждены за разные преступления, сейчас отпущены из-под стражи и пополнили ряды теробороны.

"Информация правильная частично. Потому что мы точечно выпускаем тех, кто способен охранять и защищать государство – не тех людей, которые возьмут оружие и пойдут потом против населения", – сказала генпрокурор.

Венедиктова заверила, что "и по справедливости, и по юридическим последствиям у нас все будет правильно и законно, поэтому точечно".

"Не хочу называть и подразделения, потому что у них разная репутация", – резюмировала Венедиктова.

Напомним, Украина мобилизовала почти 100 тысяч человек за двое суток. Половина из мобилизованных – резервисты Сил территориальной обороны.

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