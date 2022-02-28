Балаклея после двух суток обстрела оказалась отрезана

Дороги разрушены или блокируются российскими войсками. В городе разрушены дома и больница. Жители не выходят из укрытий.

Город Балаклея в Харьковской области отрезана: дорогу из города либо разбомбили, либо перекрыли со стороны оккупантов. Об этом сообщают мэр города Иван Столбовой и глава Изюмской районной администрации Степан Масельский, сообщает в понедельник, 28 февраля, Сегодня.

Отмечается, что связь с Харьковом в Балаклее отсутствует.

Двое суток город бомбили авиацией. Разрушены дома и воинская часть. Жители не выходили из укрытий.

Аптеки не работают, в них закончились лекарства. Магазины сегодня, возможно, тоже не откроются – после ночных обстрелов.

Районную больницу также разбомбили, но все медики продолжают работать.

Кроме того, сообщается, что город с ночи без отопления. Коммунальщики делают все, что в их силах, однако, утеплить разбомбленные дома людям нужно самостоятельно.

Напомним, накануне сообщалось, что Балаклею обстреляли с воздуха. Ракетный удар был нанесен по составам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.