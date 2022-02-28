ВСУ отразили все попытки наступления врага на Харьковщине

Защитники разбивали колонны вражеской техники на подходах к позициям, были случаи коллективной сдачи в плен.

Украинские военные минувшей ночью отразили все попытки наступления российских войск в Харьковской области. Было уничтожено много вражеской техники. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов в эфире телеканала Рада.

Он также подчеркнул, что сам Харьков находится под контролем Украины.

"Всю ночь наши вооруженные силы отражали попытки наступления русских войск, уничтожали колонны (вражеской техники – ред.) уже на подходах к позициям, но еще до того, как они смогли развернуться и нанести залповые артиллерийские обстрелы города. Мы держим город полностью под своим контролем", - сказал Синегубов.

Также он рассказал об уничтожении двух десятков диверсантов в школе.

"Вчера с утра у нас появилось несколько автомобилей бронированной техники врага, вся техника была уничтожена. Более 20 диверсантов были заблокированы в помещении школы и были уничтожены полностью", - сообщил глава военно-гражданской администрации.

Он также рассказал, что был случай, когда одному украинскому солдату сдались в плен семь российских военных.

"На допросах они объясняли, что они три дня не ели, спят в земляных окопах и не понимают, что они делают на украинской земле. Им всем сообщили, что у них учения, а после этого им отдали приказ наступать на территорию Украины. Они подтверждают, что многие солдаты отказываются идти убивать", - подчеркнул Синегубов.

По его словам, украинская армия пополняется людьми, защитники получают новое оснащение и вооружение, также помогает бизнес – в частности, отдает авто, чтобы помогать военным.